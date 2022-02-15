Премія YUNA заборонила змагатися за нагороди артистам з країн-агресорів, позбавивши можливості деяких артистів перемогти в цьому році.

Як передає Politeka.net, оргкомітет премії "YUNA" не так давно оголосив імена номінантів цього року. Найбільше номінацій отримав творчий дует "TVORCHI", їх вісім. А популярна артистка Тіна Кароль потрапила тільки в одну номінацію - "Краща виконавиця". Також за це звання поборються Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Jerry Hail і Alyona Alyona.

Нещодавно також стало відомо, що YUNA заборонила нагороджувати треки, записані з російськими артистами, про на церемонії збираються це вводити з цього року. Це означет, що деякі номінанти автоматично вибувають з"гонки". Така інформація була представлений на офіційному сайті премії.

У правилах нагороди з'явилася нова глава, в якій обумовлені умови відбору музичного контенту, створеного за участю артистів, що представляють країни-агресори

"Пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA", - йдеться в заяві.

Співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько підкреслю-сенс проекту YUNA у підтримці та захисті інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії.

Відзначимо, таким чином Макс Барських втрачає відразу п'ять номінацій.

"Пісня іноземною мовою « - BESTSELLER-Макс Барських, Zivert,» Співак року«,» Кращий кліп«,» Кращий дует/колаборація«,»концертне шоу".

РаньшеТіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові сторіз. Співачка не змогла пройти повз новини про номінантів Премії, і відреагувала на те, що вона потрапила тільки в одну номінацію "Краща виконавиця".

"Не помітити це було неможливо, тому...", — висловивши Тіна Кароль.

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