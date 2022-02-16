Олександр Еллерт, який працював сценаристом "Квартал 95", а також переміг у першій" Холостячці " з Ксенією Мішиной, розповів в інтерв'ю славі Дьоміну, чому вирішив кинути роботу.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є відомим гумористом і блогером , який вирішив спробувати завоювати серце Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка". Зірці це вдалося, але пара через деякий час після проекту розлучилася. А в новому інтерв'ю Славі Дьоміну Еллерт розповів, що пішов з "Квартал 95".

"Ось так і народжуються псевдоновості. Так, я півроку не ходжу на роботу в "Квартал". А півроку тому попросився у творчу відпустку. Мені з легкістю дозволили і мої хлопці, з якими я пишу, Макар і Паша, і хлопці, які відповідальні за творчість зараз в "кварталі", сказали "так, без проблем", а інша частина офісу сказала "А що, так можна було?",- розповів історію Еллерт.

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