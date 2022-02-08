Александр Эллерт после расставания с героиней шоу "Холостячка-1" продолжил заниматься своей карьерой, а о своей жизни рассказывает в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу юмориста подписаны 332 тысячи пользователей Сети.
Так, в новом посте победитель проекта поделился советом, который должен помочь всем.
"Сделайте ярче…
Я сейчас о каждом из нас… да-да, себя можно сделать ярче… вот как мы добавляем контрастность на своих фото в телефоне, так можно сделать и с собой в жизни.
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Только где эта кнопка? Внимание!) Мы и есть она))", - поделился бывший избранник Мишиной.
По словам Александра Эллерта, для настроения нужно добавлять цвета и яркости в жизнь.
За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"Настроение 😕 Погода 🤧 Хочу чтобы снег и мороз, а не это вот все☔⛅", "Ну наконец-то для комбеза нашлось применение! Всем побольше 🌞🌞🌞🌞🌞", "Красавчик! ❤️ Настроение ярче цвета твоей красивой улыбки яркого возбуждающего напитка 🔥 одежды настроения вдохновению Яркого перенастройки вокруг себя ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥".
Ранее Politeka писала, что Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной
Напомним, что экс-избранник Мишиной Эллерт, признавшийся в депрессии, осунулся и похудел
А еще Politeka сообщала, что Эллерт впервые решил рассказать о романе с Мишиной после расставания