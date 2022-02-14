Как сообщает Politeka.net, 34-летний украинский юморист и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт дал интервью теле- и радиоведущему Славе Демину в программе "Слава+", которое опубликовали на YouTube-канале "Люкс ФМ".
Так, Эллерт рассказал Демину о том, какие у него сейчас отношения с героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксенией Мишиной. Напомним, что после окончания проекта Эллерт и Мишина еще некоторое время встречались и жили вместе, но потом объявили о разрыве.
"Когда мы были в отношениях, мы были и друзьями, и любовниками, и парой. Сейчас - нет, мы не друзья. Это нормально. Я думаю, нам не стоит переходить в дружеские отношения и вряд ли мы перейдем в них", - сказал Эллерт.
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Заметим, что Эллерт сказал, что они могут снова сойтись с Ксенией только при условии, если проанализируют прошлое, сделают выводы и примут друг друга такими, какие они есть.
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