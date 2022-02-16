Александр Эллерт, который работал сценаристом "Квартал 95", а также победил в первой "Холостячке" с Ксенией Мишиной, рассказал в интервью Славе Демину, почему решил бросить работу.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является известным юмористом и блогером , который решил попробовать завоевать сердце Ксении Мишиной на шоу "Холостячка". Звезде это удалось, но пара через некоторое время после проекта рассталась. А в новом интервью Славе Демину Эллерт рассказал, что ушел из "Квартал 95".

"Вот так и рождаются псевдоновости. Да, я полгода не хожу на работу в "Квартал". А полгода назад попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили и мои ребята, с которыми я пишу, Макар и Паша, и ребята, которые ответственные за творчество сейчас в "Квартале", сказали "Да, без проблем", а остальная часть офиса сказала "А что, так можно было?", - рассказал историю Эллерт.

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