У мережі показали чарівні кадри з акторами Квартал 95 і їх другими половинками, приурочивши ці знімки до Дня святого Валентина.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Квартал 95" в Instagram опублікували чарівні чорно-білі фотографії коміків з їх другими половинками. Цю публікацію приурочили до Дня святого Валентина.

Так, серед знімків можна побачити щасливого Юрія Ткача, який в останні роки став невід'ємною частиною колективу. На знімку він міцно притискається до своєї красуні-дружини Вікторії, яка народила йому дочку Лізу.

На другому знімку можна побачити Євгенія Кошового, який застиг в поцілунку зі своєю дружиною Ксенією, з якою ростить двох дочок – Варвару і Серафиму.

Далі йде милий знімок актриси "Квартал 95" Олени Кравець з її чоловіком Сергієм, з яким вони живуть у шлюбі вже 20 лети ростять трьох діток.

Також в публікації є фотографія Степана Казаніна з рудоволосою красунею-дружиною Наталією, пара виховує сина-підлітка.

Користувачі в коментарях почали обговорювати знімки: "Досить дражнити звичайних людей", "Які ви всі класні", "Щасливі і красиві", "Всім щастя, хлопці, ви супер", "Красиві", "Happy Valentine's Day to y'all!", "Які красиві".

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