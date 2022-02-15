Як пише Politeka.net, Дмитро Шевченко - успішний бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Холостячка" зі Златой Огневич. Серце співачки завоювати підприємцю не вдалося завоювати, зате Дмитро став популярним блогером. На День Закоханих Шевченка опублікував у себе на сторінці сторіс, де проводить час зі своєю новою дівчиною на ім'я Котити.
"Це подарунок долі, зустріти людину з яким тобі добре. Цінуйте і дорожите один одним", - написав Дмитро на кадрах.
Фанати шоу "Холостячка" обговорили відео в окремій публікації на одній зі сторінок в Instagram:
"Робота на камеру і гроші заробляють", "теж гроші заробляють", "Показуха", " на проекті точно була показуха .. і тут можливо теж".
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