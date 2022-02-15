Відома українська співачка Оля Полякова не змогла приховати свою печаль, почувши історію одного з учасників, проте той у підсумку не вибрав її своїм тренером.

Оля Полякова стала однією з наставниць на шоу "Голос країни", передає Politeka.net. Зірці склали компанію Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук і Потап.

У новому випуску Павло Тютюнник підкорив Олю Полякову зворушливим виконанням пісні Миколи Мозгового"Минає день, минає ніч". Зірка розгорнулася на сліпих прослуховуваннях разом зі Святославом Вакарчуком.

Свій виступ учасник присвятив бабусі та дідусеві, яких цього року не стало через пандемію. Хлопець не може повірити, що його рідних більше немає в живих. Саме вони виховували хлопця, коли батьки перебували за кордоном. Обох не стало протягом п'яти днів.

"Ми дуже вам співчуваємо. Дуже сильно", - висловила свої співчуття Оля Полякова.

Потім учасник виконав пісні в компанії Олі Полякової і Святослава Вакарчука. У підсумку Павло Тютюнник вибрав останнього в якості тренера. За словами учасника, він відчув емоційний зв'язок з лідером "Океанів".

Зазначимо, Павло Тютюнник працює у Центрі дитячої творчості, він вчить маленьких дітей виходити на сцену.

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