Як передає Politeka.net, Даша Квіткова звикла показувати публіці різні моменти свого життя, розповідати про успіхи і відпустку з чоловіком Микитою Добриніним. Також останнім часом їй подобається хвалитися образами в особистій гардеробній.

Цього разу дівчина вирішила зняти в гардеробній процес своїх перетворень і заговорила про образ і про те, як зазвичай підбирає одяг. Як завжди, вона постаралася приховати зайве під вільним піджаком іплатьем в підлогу, але з високим розрізом на стегні.

"7 днів поспіль знімаю для вас відео😅 це виявилося складніше, ніж я думала) раніше могла бути в одному і тому ж, а тепер продумую як буду виглядати 🤪 » - пише Квіткова.

У мережі відповідають: "щось сьогодні занадто швидко😅 😂; підкажіть, будь ласка, звідки пальто?🙏 🏼 Образ супер!❤ ️ ; Стільки задоволення отримую після перегляду таких відео, так подобаються образи Даші простоооо❤❤️; Даші сподобалося все з першого разу😮 😂 🔥; обажаю тепер цю рубрику❤️; блін так забавно дивитися ці відео, коли ти говориш сама з собою, сама запитала, сама відповіла 😂; дуже подобатися рубрика😍 дивлюся з задоволенням 🥰».

Також на своїй сторінці в Instagram Квіткова опублікувала нові сторіз. Як відомо, вона часто спілкується з користувачами мережі, відповідаючи на їхні запитання. Даша Квіткова вирішила відповісти на різкий коментар під своєю публікацією.

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