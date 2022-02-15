Как передает Politeka.net, Даша Квиткова привыкла показывать публике разные моменты своей жизни, рассказывать об успехах и отпуске с мужем Никитой Добрыниным. Также в последнее время ей нравится хвастаться образами в личной гардеробной.

В этот раз девушка решила снять в гардеробной процесс своих преображений и заговорила про образ и про то, как обычно подбирает одежду. Как обычно, она постаралась скрыть лишнее под свободным пиджаком иплатьем в пол, но с высоким разрезом на бедре.

«7 дней подряд снимаю для вас видео😅 это оказалось сложнее, чем я думала) Раньше могла быть в одном и том же, а теперь продумываю как буду выглядеть 🤪» - пишет Квиткова.

В сети отвечают: «что-то сегодня слишком быстро 😅😂; Подскажите, пожалуйста, откуда пальто?🙏🏼 Образ супер!❤️; Столько удовольствия получаю после просмотра таких видео, так нравятся образы Даши простоооо😍❤️; Даше понравилось всё с первого раза😮😂🔥; Обажаю теперь эту рубрику❤️; Блин так забавно смотреть эти видео, когда ты говоришь сама с собой, сама спросила, сама ответила 😂; Очень нравиться рубрика😍 смотрю с удовольствием 🥰».

Также на своей странице в Инстаграм Квиткова опубликовала новые Сториз. Как известно, она часто общается с пользователями сети, отвечая на их вопросы. Даша Квиткова решила ответить на резкий комментарий под своей публикацией.

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