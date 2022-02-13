Как передает Politeka.net, Даша Квиткова прославилась как победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" и жена Никиты Добрынина.

На своей странице в Инстаграм Квиткова решилась вести новую рубрику и показывать наряды из её гардероба.

На этот раз Даша Квиткова похвасталась шикарной укладкой и костюмом черно-белого цвета, под который надела водолазку фиолетового цвета. Свой строгий образ она дополнила эффектными ботинками черного цвета. Стоит отметить, что после родов Квиткова заметно похудела.

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"Теплого воскресенья", — пожелала жена Добрынина.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень крутой прикид", "Суперово 🥰 отличный прикид!", "Вау какие волосы", "Очень стильный лук 🔥 у Вас очень классное пальто (бежевое), что сегодня мелькнуло", "Какая милота! И очень стильный образ", "Это просто гениальная рубрика", "Нравится эта рубрика 😍 смотрю как сериал", "Ты крутая🔥 Просто умиления ведро получила", "Очень круто", "Такая Вы загорелая", "Дашааааа, кайфовый образ 😍😍😍
Лёвушку с маленькой датой".

Напомним, что 13 февраля сыну Никиты Добрынина и Даши Квитковой исполнилось 7 месяцев.

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