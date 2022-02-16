Переможниця "Євробачення" 2004 року, українська співачка Руслана розповіла про проблеми з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим після перемоги на конкурсі.

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю ЖВЛ Руслана зізналася, що після тріумфу на «Євробаченні» у неї почалися проблеми в особистому житті.

"Чоловік відсторонився відразу практично після "Євробачення". Моментально",- зазначила вона.

Ксенофонтов перестав їздити з Русланою на гастролі та концерти. Одного разу дійшло навіть до заяви про розлучення. Але найбільше Руслану ображав той факт, що чоловік намагався повчати її.

"Він пробував з мене зробити досконалу. Напевно, як будь-який чоловік, який дуже любить свою дружину. Тому я перша від нього тікала, тому що мені здавалося, що він якось енергетично тисне на мене", -заявила зірка.

Втім, парі вдалося зберегти шлюб. Сьогодні вони замислюються про спільну дитину, про яку так мріє співачка.

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