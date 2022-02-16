Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю ЖВЛ Руслана зізналася, що після тріумфу на «Євробаченні» у неї почалися проблеми в особистому житті.
"Чоловік відсторонився відразу практично після "Євробачення". Моментально",- зазначила вона.
Ксенофонтов перестав їздити з Русланою на гастролі та концерти. Одного разу дійшло навіть до заяви про розлучення. Але найбільше Руслану ображав той факт, що чоловік намагався повчати її.
"Він пробував з мене зробити досконалу. Напевно, як будь-який чоловік, який дуже любить свою дружину. Тому я перша від нього тікала, тому що мені здавалося, що він якось енергетично тисне на мене", -заявила зірка.
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Втім, парі вдалося зберегти шлюб. Сьогодні вони замислюються про спільну дитину, про яку так мріє співачка.
Нагадаємо, що Руслана зважилася на зізнання про вагітність: "Я хотіла б поділитися одним секретом...".
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А ще Politeka писала, що Руслана розповіла, чому спить з чоловіком у різних кімнатах: "ніколи ще не говорила...".