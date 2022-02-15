Відома українська співачка Руслана Лижичко розповіла, чому вони з чоловіком - Олександром Ксенофонтовим живуть у різних кімнатах.

Як передає Politeka.net, Руслана Лижичко прославилася як талановита українська співачка. Вона прославилася завдяки своєму ефектному виступу на міжнародному конкурсі "Євробачення", де здобула першу перемогу для України.

Цього разу артистка вирішила дати інтерв'ю в програмі "ЖВЛ". Як відомо, у 2015-му році подружжя збудувало цілих два еко-будинки. Один з яких - величезна музична студія. А спалень, як і будинків, у них теж дві.

"Я взагалі індивідуаліст. І я не люблю спати удвох з Сашею, так, по секрету, ніколи не говорила. У нас окремі кімнати, і окремі спальні. Я встаю за ніч за чаєм з медом по 100 разів, або ще що собі поробити тому що мені натхнення прийшло. Він втомився від мене", - розкрила Руслана.

Варто відзначити, що Руслана вже більше ніж 25 років у відносинах з відомим музичним продюсером Олександром Ксенофонтовим.

Також, співачка зізналася, що не робила собі ніяких пластичних операцій. Однак, вона поскаржилася на те, що у неї дуже активна міміка і їй потрібно зробити блокаду в декількох зонах особи.

Нагадаємо, що нещодавно співачка показала кадри зі зйомок новорічної п'єси, де заспівала разом з дітьми.

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