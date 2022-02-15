Юлія "Зайка" Бельченко, яка була фіналісткою шоу "Холостяк", показала, як дісталася до вілли на Кіпрі в лімузині і похвалилася апартаментами.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - популярна блогерка, яка прославилася завдяки проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина дійшла до фіналу, але там головний герой вибрав Ганну Богдан, з якою вже у відносинах рік. А Юлія знайшла популярність в Instagram і ділиться там всім цікавим з українцями.

На нових сторіс Юлія показала, як намагалася доїхати до своєї вілли на Кіпрі. Як виявилося, вона змінила два таксі і довелося їхати на лімузині.

"Дісталися на лімузині", - написала Бельченко.

"Значить у нас є орендована вілла", - сказала Юлія і показала, яку віллу вдалося їй орендувати.

Як виявилося, особняк двоповерховий. Після цього Бельченко продемонструвала вітальню з їдальнею, а поруч була кухня. Спальні та санвузли були розташовані на другому поверсі особняка.

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