Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде побувала на популярному проекті, де до неї звернувся один з хлопців з несподіваною пропозицією.

Мішель Андраде давно стала популярною в Україні, передає Politeka.net. Красуня активно розвиває творчість і знімається в різних проектах.

Цього разу співачка побувала на Ютуб-каналі "Львы на Джипе" і знялася у відео "Підкати до Дня закоханих". Мішель Андраде опублікувала уривок у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

До виконавиці звернувся хлопець з несподіваною пропозицією:

"У мене зріст два метри та поруч зі мною ти будеш себе почувати, як в Болівії - теж будеш лазити кожен день на гору і гладити волохату альпаку", - заявив комік.

У відповідь Мішель Андраде не стримала сміху.

"@lvi_na_jeepe як вам підкат від 1 до 10", - написала артистка.

Публікація швидко зібрала майже 2000 переглядів і багато коментарів.

"Мішелько, ти шикарна🥰 🥰 🥰", " з усіх що були цей був кращим)", "❤️🇧🇴🙌👏👏👏", - написали користувачі Мережі в коментарях під кумедними кадрами.

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