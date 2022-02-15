Мішель Андраде давно стала популярною в Україні, передає Politeka.net. Красуня активно розвиває творчість і знімається в різних проектах.
Цього разу співачка побувала на Ютуб-каналі "Львы на Джипе" і знялася у відео "Підкати до Дня закоханих". Мішель Андраде опублікувала уривок у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
До виконавиці звернувся хлопець з несподіваною пропозицією:
"У мене зріст два метри та поруч зі мною ти будеш себе почувати, як в Болівії - теж будеш лазити кожен день на гору і гладити волохату альпаку", - заявив комік.
У відповідь Мішель Андраде не стримала сміху.
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"@lvi_na_jeepe як вам підкат від 1 до 10", - написала артистка.
Публікація швидко зібрала майже 2000 переглядів і багато коментарів.
"Мішелько, ти шикарна🥰 🥰 🥰", " з усіх що були цей був кращим)", "❤️🇧🇴🙌👏👏👏", - написали користувачі Мережі в коментарях під кумедними кадрами.
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