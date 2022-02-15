Відомий бізнесмен і головний герой 12-го сезону проекту "Холостяк" Алекс Топольський розповів про неприємний інцидент через свою безпечність.

Як передає Politeka.net, успішний 32-річний бізнесмен Алекс Топольський став героєм нового сезону шоу" Холостяк", тому в Instagram він активізував свою діяльність і тепер потроху говеорит про себе. Також Топольський розповідає про очікування, що стосуються зустрічі з дівчатами і свої уподобання.

Цього разу чоловік підняв тему подорожей по світу і розповів, що кожна його потяги за межі міста повинна супроводжуватися пригодами, новими знайомствами і чимось новим:

"Кожен раз, коли я виїжджаю за межі свого міста, будь то нереальні види Гранд Каніона, зачаровують біти кращих діджеїв фестивалю Coachella в компанії друзів або подорож в поодинці на інший континент в пошуку пригод і нових знайомств, я відкриваю для себе щось нове і дізнаюся себе більше!🌟

Я люблю знайомитися з новими людьми, пробувати їх кухню, дізнаватися культуру і звичаї. Це розширює мій кругозір і робить мене більш різнобічною людиною😎 кілька місяців тому я піддався новому випробуванню. Жаба на ім'я "Комбо" випустила свою отруту в мене і я пройшов глибоку детоксикацію організму, протягом 6 годин. Ритуал проводив шаман і отрута з жаби добували прямо навпроти нас. Unreal experience!"ділиться думками Топольський.

У мережі підтримали:

"Цікаво 😍; клас 😂; звичайно хочу подивитися 😁; звичайно цікаво😍 🙌; так, цікаво🔥; А коли подзвониш то?; Показуй) цікаво)); дуже цікаво коли ти відвідаєш місця не настільки віддалені, наприклад Могильов?; чекаємо щось нове".

Також в новому анонсі шанувальників спробували заінтригувати новиною:

"Новий Холостяк тотально змінить правила проекту? Подарунки вже при першій зустрічі? І що означатимуть три нові кольори троянд?😲 Прем'єра нового сезону романтичного реаліті» Холостяк " вже 4 березня. Не пропустіть!🌹 » - сказано в підписі з відео Топольського.

У мережі обговорюють, чому ж Холостяк змінює правила і чи нормально це взагалі:

Раніше повідомлялося, новий "Холостяк" Топольський після закінчення зйомок зробив чуттєве визнання: "Я ними дорожу..."

Politeka розповідала, у новому сезоні "Холостяка" правила зміняться, з'явилися подробиці: "буде встановлювати сам Алекс"

Також, новий "Холостяк" Топольський розлютив видом в новому ролику перед шоу: "занадто солодкий... Що всередині?"