Как передает Politeka.net, успешный 32-летний бизнесмен Алекс Топольский стал героем нового сезона шоу "Холостяк", поэтому в Инстаграм он активизировал свою деятельность и теперь понемногу говеорит о себе. Также Топольский рассказывает об ожиданиях, касающихся встречи с девушками и своих предпочтениях.

В этот раз мужчина поднял тему путешествий по миру и рассказал, что каждая его поезда за пределы города должна сопровождаться приключениями, новыми знакомствами и чем-то новым:

«Каждый раз, когда я выезжаю за пределы своего города, будь то нереальные виды Гранд Каниона, завораживающие биты лучших диджеев фестиваля Coachella в компании друзей или путешествие в одиночку на другой континент в поиске приключений и новых знакомств, я открываю для себя что-то новое и узнаю себя больше!🌟

Я люблю знакомиться с новыми людьми, пробовать их кухню, узнавать культуру и обычаи. Это расширяет мой кругозор и делает меня более разносторонним человеком😎 Несколько месяцев назад я подвергся новому испытанию. Жаба по имени «Комбо» выпустила свой яд в меня и я прошёл глубокую детоксикацию организма, в течении 6 часов. Ритуал проводил шаман и яд из лягушки добывали прямо напротив нас. Unreal experience!» делится мыслями Топольский.

В сети поддержали:

«Интересно 😍; Класс 😂; Конечно хочу посмотреть 😁; Конечно интересно😍🙌; Да, интересно🔥; А когда позвонишь то?; Показывай) интересно )); Очень интересно когда ты посетишь места не столь отдалённые, например Могилёв?; ждем что-то новое».

Также в новом анонсе поклонников попытались заинтриговать новостью:

«Новый Холостяк тотально изменит правила проекта? Подарки уже при первой встрече? И что будут означать три новых цвета роз?😲 Премьера нового сезона романтического реалити «Холостяк» уже 4 марта. Не упустите!🌹» - сказано в подписи с видео Топольского.

В сети обсуждают, почему же Холостяк меняет правила и нормально ли это вообще:

Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."

Politeka рассказывала, в новом сезоне "Холостяка" правила изменятся, появились подробности: "Будет устанавливать сам Алекс"

Также, новый "Холостяк" Топольский разозлил видом в новом ролике перед шоу: "Слишком сладкий... Что внутри?"