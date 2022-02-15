Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ектор Хіменес-Браво опублікував відео, зроблене в спортзалі. Шоумен активно займався, демонструючи відмінну фізичну форму. Крім цього, він вирішив пожартувати над шанувальниками, які після його спільного фото з дівчиною стали розшукувати її в соціальних мережах в надії дізнатися, хто вона.
"Коли всі знову почали її шукати", - коротко підписав відео зірка "Майстер Шеф".
У коментарях Ектору залишили масу відгуків.
"Навіщо когось шукати, це справа часу", "Так може вистачить її приховувати?", "Молодець, Ектор удачі", "Вже знайшли", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що шоумен довгий час говорив про те, що у нього з'явилася кохана, але показувати своє особисте життя на публіку він більше не бажає. Однак 14 лютого він опублікував фото у ванній кімнаті з дівчиною, приховавши її обличчя.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво здивував реакцією на особисту історію екс-учасника "Холостячки".
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А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво зізнався учаснику "Холостячки" в незвичайній історії.