Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Эктор Хименес-Браво опубликовал видео, сделанное в спортзале. Шоумен активно занимался, демонстрируя отменную физическую форму. Кроме этого, он решил подшутить над поклонниками, которые после его совместного фото с девушкой стали разыскивать ее в социальных сетях в надежде узнать, кто она.
«Когда все снова начали ее искать», - коротко подписал видео звезда «Мастер Шеф».
В комментариях Эктору оставили массу отзывов.
«Зачем кого-то искать, это дело времени», «Так может хватит её скрывать?», «Молодец, Эктор удачи», «Уже нашли», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что шоумен долгое время говорил о том, что у него появилась возлюбленная, но показывать свою личную жизнь на публику он больше не желает. Однако 14 февраля он опубликовал фото в ванной комнате с девушкой, скрыв ее лицо.
Напомним, что Хименес-Браво удивил реакцией на личную историю экс-участника "Холостячки".
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