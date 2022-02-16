Відома українська телеведуча Леся Нікітюк разом з репером Потапом стали ведучими популярного шоу "Ліпсінк батл", прем'єра якого запланована на весну цього року.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "1+1" в Instagram повідомили українцям, що прем'єра нового сезону розважального шоу "Ліпсінк батл" запланована вже на весну 2022 року. Ведучими стали репер Олексій Потапенко (Потап) та популярна ведуча Леся Нікітюк.

"Вже цієї весни відбудеться прем'єра головного шоу пародій на 1+1, ведучими якого стали Потап та Леся Нікітюк 😍", - написали на сторінці.

Українцям показали короткий ролик з ведучими.

Як бачимо, Леся була одягнена в чорну сукню з рожевим пір'ям, а Потап був у білій куртці з кольоровими надписами та бейсболці.

Шанувальники прокоментували пост: "Чекаю, а з Лесею то з нетерпінням", "Буде цікаво👏👏👏👏👏", "Цікаво, хто Лесю одягає?", "Осадчу и Горбунова", "Винник Полякова", "Можна ALEKSEEV😍🔥".

Раніше Politeka повідомляла, що Нікітюк насмішила кадрами, як провела День закоханих у Таїланді: "Водій поклав око на тебе".

Нагадаємо, що Нікітюк в Таїланді спантеличила видом, загулявши на вечірньому ринку: "Танці, музика, сувеніри...".

Також Politeka писала, що "Найсумніший відбір": Потап поділився враженнями про нацвідбір на "Євробачення", українці відповіли.