Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с рэпером Потапом стали ведущими популярного шоу "Липсинк батл", премьера которого запланирована на весну этого года.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице телеканала "1+1" в Instagram сообщили украинцам, что премьера нового сезона развлекательного шоу "Липсинк батл" запланирована уже на весну 2022 года. Ведущими стали рэпер Алексей Потапенко (Потап) и популярная ведущая Леся Никитюк.

"Уже этой весной состоится премьера главного шоу пародий на 1+1, ведущими которого стали Потап и Леся Никитюк 😍 ", - написали на странице.

Украинцам показали короткий ролик с ведущими.

Как видим, Леся была одета в черное платье с розовыми перьями, а Потап был в белой куртке с цветными надписями и бейсболке.

Поклонники прокомментировали пост: "Жду, а с Лесей то с нетерпением", "Будет интересно 👏👏👏👏👏 ", "Интересно, кто Лесю одевает?", "Осадчая и Горбунова", "Винник Полякова", "можно ALEKSEEV 😍🔥 ".

Ранее Politeka сообщала, что Никитюк насмешила кадрами, как провела День влюбленных в Таиланде: "Водитель положил глаз на тебя".

Напомним, что Никитюк в Таиланде озадачила видом, загуляв на вечернем рынке: "Танцы, музыка, сувениры...".

Также Politeka писала, что "Самый печальный отбор": Потап поделился впечатлениями о Нацотборе на "Евровидение", украинцы ответили.