Как сообщает Politeka.net, на официальной странице телеканала "1+1" в Instagram сообщили украинцам, что премьера нового сезона развлекательного шоу "Липсинк батл" запланирована уже на весну 2022 года. Ведущими стали рэпер Алексей Потапенко (Потап) и популярная ведущая Леся Никитюк.
"Уже этой весной состоится премьера главного шоу пародий на 1+1, ведущими которого стали Потап и Леся Никитюк 😍 ", - написали на странице.
Украинцам показали короткий ролик с ведущими.
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Как видим, Леся была одета в черное платье с розовыми перьями, а Потап был в белой куртке с цветными надписями и бейсболке.
Поклонники прокомментировали пост: "Жду, а с Лесей то с нетерпением", "Будет интересно 👏👏👏👏👏 ", "Интересно, кто Лесю одевает?", "Осадчая и Горбунова", "Винник Полякова", "можно ALEKSEEV 😍🔥 ".
Ранее Politeka сообщала, что Никитюк насмешила кадрами, как провела День влюбленных в Таиланде: "Водитель положил глаз на тебя".
Напомним, что Никитюк в Таиланде озадачила видом, загуляв на вечернем рынке: "Танцы, музыка, сувениры...".
Также Politeka писала, что "Самый печальный отбор": Потап поделился впечатлениями о Нацотборе на "Евровидение", украинцы ответили.