Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати, як ніжиться на відпочинку в Таїланді.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно провела кілька днів в будинку у мами з близькими, вирішила відправитися на черговий відпочинок. Цього разу артистка вибрала Таїланд, звідки тепер активно публікує яскраві кадри і хвалиться враженнями.

Так, цього разу телеведуча спочатку показала, як ніжилася на шезлонгах біля узбережжя і виблискувала фігурою, а після, як насолоджувалася місцевими пейзажами за межами курортних місць.

"Прийшла на вечірній ринок їжі. Танці, музика, сувеніри. Атмосфера!» ,- пише під кадрами Никитюк. На фото Леся постала в зручному і витонченому образі - з низьким зав'язаним хвостом, в міні-шортах світло-блакитного відтінку і шкіряному міні-ТОПі з простим верхом.

За словами Лесі, вона звикла до яскравого відпочинку, тому не любить сидіти на місці і не хоче проводити весь час біля номера готелю.

Також Никитюк, яка зараз відпочиває в Таїланді, поділилася в своєму Instagram чарівним кадром з незвичайною атмосферою релаксу.

На знімку телезірка показала одну свою ногу, яку сунула в кристально-чистий басейн. У цій воді грають промені сонця і плавають кілька квіток лотоса.

У підписі до фотографії вона написала: "подивилася на б'юті-блогерів і інфлюенсерів, дай думаю, і я запощу який-небудь кадр, який, на мою думку,"ні про що". Але з іншого боку, ммм реально красива фотографія? Як вам нога моя? Вода? Лотоси?".

Нагадавши, Нікітюк яскраво потролила блогерів і зізналася, скільки зайвих кг привезе з відпочинку: "Господи, це все...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з Потапом стали ведучими нового шоу, українці не оцінили: "а крім неї хтось ще є?".

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