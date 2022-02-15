Надя Дорофєєва займається творчістю і знімається в різних проектах, пише Politeka.net. Про найцікавіше зірка розповідає в своєму Instagram і в різних інтерв'ю.
Цього разу виконавиця показала, як радіє немов дитина, побачивши на екрані своє обличчя. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Також Надя Дорофєєва опублікувала кілька фото сітілайтів.
"Наповнюю місто любов'ю💙 Тепер ваша черга!",- написала артистка.
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За три години публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.
"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль😍 🔥", " Заборонена любов, різнокольорові гріхи на-на-на-на💙"," життєрадісна наша Надійка !😇 😇 😇 🥰 🥰 Заряджаюча позитивом !😍 😍 😍 ", "Надя, Ну ти така молодець!!!😍 🔥 🔥 Чекаємо завтра прем'єру♥️", " чекаємо з нетерпінням 😍 головне щоб в країні був мир️️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Надя Дорофєєва в одному з інтерв'ю зізналася, про що її пісня "Разноцветная". За словами артистки, хіт розповідає, щоб любити потрібна теж сміливість.
Нагадаємо, Дорофєєва звернулася до українців напередодні 14 лютого
А ще Politeka повідомляла, що Надя Дорофєєва після відпустки з Дантесом жорстко відповіла на претензії
Також Politeka повідомляла, у гардеробі Дорофєєвої з'явилася прозора білизна