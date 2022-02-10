Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной украинской певицей. Звезда уже более 10 лет вместе с Владимиром Дантесом, хотя официально женилась пара только в 2015 году. Надя сейчас является тренером "Голосу країни", а также активно занимается творчеством. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где в этот раз решила показать, что успела прикупить в свой гардероб.

На новых кадрах Надя продемонстрировала, каки трусики себе прикупила. Как оказалось, Дорофеева решила взять прозрачное белье известного бренда.

"Я побывала сегодня в раю. Ох, что ты делаешь со мной?", - написала Надя на кадрах.

А на еще одном сторис Надя танцевала с другими красотками, подогревая интерес к релизу песни "Разноцветная".

"Ребята, ну вы даете. Я выложила только кусочек разноцветная, а вам так залетело".

Напомним, муж Дорофеевой Дантес спровоцировал поток критики в свой адрес

А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес насмешил украинцев приглашением на свой концерт

Также Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая в компании Дорофеевой, покорила образом на Неделе моды



