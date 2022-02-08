Популярная украинская певица Надя Дорофеева обратилась к украинцам в преддверии праздника всех влюбленных, впечатлив ярким и смелым видео.

Надя Дорофеева кроме того, что популярная певица, также она активно ведет свои соцсети, пишет Politeka.net. В новом видео звезда в топике и перчатках обратилась к поклонникам в преддверии праздника всех влюбленных.

"Признавайтесь своим ❤️ в чувствах! Делайте пост, ставьте #raznotsvetnaya и отмечайте меня, чтобы я прочитала вашу историю... будьте смелее!", - написала Надя Дорофеева, позируя на фоне экрана, на котором демонстрировались сердечки.

Публикация собрала почти 100 тысяч просмотров и много комментариев. Среди людей, написавших сообщения, оказались блогер Алексей Дурнев, и победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный.

"😍" и "Планирую это сделать 14-го", - прокомментировали они соответственно.

"Какая красивая ❤️💔", "Самые лучшие слова 🥰🥰🥰", "Надя какие же крутые и полезные посты ♥️♥️♥️", " а если мое ❤️- это ты? что делать? лав-бокс на двоих поделим? 😂", "Девушка моей мечты!!!!😍", "блин, Надь, ну раз такое дело, тебя очень люблю!!офигенная😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, Надя Дорофеева позволила заглянуть в свою гримерку во время подготовки к "Голосу країни"

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева откровенно рассказала о своей проблеме

Также Politeka сообщала, Дорофеева, прикрывшись клочком ткани вместо одежды, взбудоражила украинцев