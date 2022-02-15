27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, продовжує показувати в Instagram різні моменти свого життя з маленьким сином Мішею і самим чоловіком, передає Рoliteka.net. В цей раз Катерина підвела підсумки з нагоди святкування 8-ми місяців з дня народження дитини.

"Нашому Мишко 8 місяців❤️ ми ввели блв прикорм, чому дуже раді. Міша на очах робить успіхи і вже навіть має Пінцетний захоплення (мами зрозуміють😅). Міша важить близько 9,500 кг. За місяць набрав 500 гр. В іншому наш малюк не поспішає)

Ми не сидимо самі. Повзаємо тільки навколо себе або якщо дуже треба дотягнуться до іграшки. 🤪 Спроб вставати в ліжечку поки теж не спостерігала, тому вона у нас ще не опущена. Зараз чекаємо верхні зубки, часом буває важкувато. А в цілому наш Мишко такий же радісний посмішка, наша любов❤️ " - ділиться думками Катерина.

У мережі підтримують « " яка ти красива😍; вітаю😍 😍 😍нехай здоровеньким росте❤️; вітаю ♥ ️ дуже гарні 😍 нехай зростанні здоровенький❤️; вітаю, нехай росте вам на радість❤️; він вже так схожий на тата 😍 швидко час летить!); Я щоранку в сторіс чекаю Мишуткіну посмішку, щоб отримати позитивний заряд на весь день 😍».

Раньше Репяхова вирішила показати в Instagram на свіжих кадрах, як балує її чоловік. Як відомо, ще недавно пара публічно посварилася через одну з колишніх дружин Павлика, а також не могла помиритися.

Зараз дівчина вирішила продовжити показувати в Instagram різні моменти зі своїх буднів і розповісти про те, чим займається. Не обійшлося без показу подарунків, Катерина показала вишитий халат з оригінальним малюнком різного кольору.

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