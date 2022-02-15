Співачка Оля Полякова, яка зараз є одним з тренерів шоу "Голос країни", звернулася до співгромадян.

Як пише Politeka.net, українська співачка Оля Полякова, яка крім концертів і запису нових пісень також знімається в кіно і бере участь в різних теле-шоу, зараз з сім'єю знаходиться на відпочинку. Там вона записала звернення до українців. Кадри артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова записала відео разом зі своєю старшою дочкою Машею. Співачка вирішила підтримати співгромадян на тлі повідомлень про ймовірність вторгнення Росії, і повідомила про свої плани.

"Дорогі наші українці, ми зараз знаходимося на Шрі-Ланці, але вже завтра ми летимо додому. Ми летимо додому, ми не боїмося. Хочемо бути разом з нашою країною у себе вдома. Ми не боїмося, і ви не бійтеся. Все буде добре", - сказала співачка.

Відзначити, Оля Полякова з донькою активно ділився кадрами свого відпочинку в соцмережі.

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