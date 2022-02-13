Как передает Politeka.net, у популярной артистки Ольги Поляковой есть две дочери - 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Как известно, у Маши Поляковой есть группа, где она является солисткой. Сейчас Полякова с семьей отдыхает около океана. На своей странице в Инстаграм дочь Поляковой похвасталась новыми фото. На кадрах Маша Полякова понежилась в бассейне среди пальм под солнечными лучами в красном купальнике, который подчеркивает изгибы её тела.

"Sun vibes", — подписала фото Маша Полякова.

Поклонники начинающей певицы оставили множество комментариев под фото: "Машуля ты крутая, но над фигурой надо работать еще много", "Боже, ты красавица безумная", "Красотулька", "Красотка", "Кошечка", "Красивая девочка", "Огонь", "Красивая", "Поработай над фигурой", "Красавица", "Поздравляю вас с Днём подруги".

Напомним, что недавно дочь Поляковой устроила фотосессию в эпатажном образе с ярким макияжем.

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