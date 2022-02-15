Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі після святкування дня народження старшої дочки вирішила відправитися з ними на курорт. Причому актриса не стала розкривати, полетіла вона на курорт разом з таємним коханим, з яким хоче створити сім'ю, або ж тільки з дітьми.

На щасливій добірці Мер'єм з дітьми влаштувала прогулянку дітьми на пляжі, попустувала з ними в басейні і встигла показати кілька кумедних моментів. Вбиратися актриса не стала, вибираючи зручний купальник і прозору накидку, щоб прикрити ноги.

Користувачі Мережі обговорили відпочинок Мер'єм:

"Ви просто шикарні😍; Мер'єм найкраща; Ой, красуня😍❤️; Дай Бог тобі вибачення, здоров'я, Покрови і щастя в світі і на тому світі; люблю тебе💕 ✨; сім'я😍; 😍мила, мерієм, можеш попередити?🥺 💗 ; Дуже красиво😍; незвично бачити такий; насолоджуйся цим; як мило❤️😻; заспівай їм свою прекрасну колискову🥲 💙».

До цього Мер'єм вирішила відсвяткувати восьмий день народження дитини у вузькому сімейному колі, але поділилася щасливими кадрами зі свята своєї старшої дочки в Instagram. За словами артистки, вона здивована тому, як швидко йде час і як подорослішала її Малятко.

Свою дочку Мер'єм народила в лютому 2014 року від турецького бізнесмена Джана Атеша. Але їх пара розійшлася, коли Мер'єм ще була на четвертому місяці, саме тому у артистки був нервовий зрив і влітку 2013 року.

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