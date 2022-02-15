Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли после празднования дня рождения старшей дочери решила отправиться с ними на курорт. Причем актриса не стала раскрывать, полетела она на курорт вместе с тайным возлюбленным, с которым хочет создать семью, или же только с детьми.

На счастливой подборке Мерьем с детьми устроила прогулку детьми на пляже, порезвилась с ними в бассейне и успела показать несколько забавных моментов. Наряжаться актриса не стала, выбирая удобный купальник и прозрачную накидку, чтобы прикрыть ноги.

Пользователи сети обсудили отдых Мерьем:

«Вы просто шикарны😍; Мерьем самая лучшая; Ой, Красавица😍❤️; Дай Бог тебе прощения, здоровья, покрова и счастья в мире и на том свете; люблю тебя💕✨; Семья😍; 😍милая, Мерием, можешь предупредить?🥺💗; Очень красиво😍; непривычно видеть такой; Наслаждайся этим; Как мило❤️😻; Спой им свою прекрасную колыбельную🥲💙».

До этого Мерьем решила отпраздновать восьмой день рождения ребенка в узком семейном кругу, но поделилась счастливыми кадрами с праздника своей старшей дочери в Инстаграм. По словам артистки, она изумлена тому, как быстро идет время и как повзрослела ее малышка.

Свою дочь Мерьем родила в феврале 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Но их пара разошлась, когда Мерьем еще была на четвертом месяце, именно поэтому у артистки был нервный срыв и летом 2013 года.

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