Втомлений вигляд Джолі на конференції збентежив шанувальників, так як артистка не стала приховувати свої зморшки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі своєю появою на прес-конференції вразила зовнішнім виглядом, причому на думку користувачів мережі, далеко не в самому хорошому сенсі.

Як можна помітити, Анджеліна Джолі продовжує присвячувати себе правозахисній діяльності. Зірка виступила перед Сенатом у Вашингтоні, там вона емоційно звернулася до присутніх і навіть ледь не пролила сльози через переживання. На фото зірки ж багато обговорили її зовнішність.

Папараці неодноразово вдавалося зняти зірку на вулиці, після чого в мережі багато хто стверджував, що Джолі вже не виглядає так ефектно як раніше. Цього разу вийшло також. Втомлений погляд, зморшки, тьмяний колір обличчя – кадри вийшли вельми показовими. На фотографіях крупним планом, які зрідка потрапляють в мережу, можна побачити, що Анджеліна змінюватися.

«Я думаю, що вона чудова жінка, я думаю, що вона дуже смілива, і я підтримую її за те, що вона піклується про всіх своїх дітей на своїх власних цінностях, залиште її в спокої» - пише один з користувачів.

Так, нещодавно на кількох сторінках у Twitter опублікували свіжі фото знаменитості на шопінгу з прийомною дочкою Захарою.

Треба сказати, що ці знімки наробили галасу в соцмережах, на них Анджеліна виглядає просто приголомшливо. При цьому в мережі помітили, що зірка відмовилася від улюбленого чорного кольору і вийшла в люди в елегантному бежевому пальто стильного фасону. Свій образ актриса доповнила темними скіні і шльопанцями, а на її обличчі чорна маска.

Нагадавши, Дочка Анджеліни Джолі в сарафані матері здивувала виглядом перед публікою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі розплакалася, заговоривши про нещасних дітей: "можна було врятувати...".

Також Politeka писала, що Джолі чесно показала обличчя в зморшках і спантеличила зовнішнім виглядом: "Вау, вона прекрасна".