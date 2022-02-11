Джоли в элегантном пальто прогулялась вместе с дочерью после пресс-конференции, которую недавно посетила.

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли недавно отправилась на важную пресс-конференцию, взяв с собой в путешествие дочь Захару. Обычно звезда редко показывается на публике, поэтому новые снимки стали поводом для волнения в Инстаграм.

Так, Анджелина Джоли вместе с дочерью Захарой вчера посетила Капитолий. Там звезда выступила на пресс-конференции

О пресс-конференции Джоли также написала у себя в инстаграме, поблагодарив свою дочь за то, что она была рядом в столь волнительный момент.

«Что-то новое📸 Анджелина и Захара прибывают в аэропорт, чтобы покинуть Вашингтон после большой пресс-конференции. Без сомнения, будь то в кино или в своей борьбе за помощь другим, эта женщина не останавливается. Она чудесна. 😍👏. @angelinafansjolie» - сказано в подписи.

До этого на премьере супергеройского фильма решила изумить нарядом и макияжем, а также длинными наращенными локонами. Причем это был один из довольно редких выходов в свет от Джоли вместе со своими детьми.

В темно-зеленом платье с «грязным» подтоном артистка прошлась по красной дорожке и уверенно показала себя после долгих месяцев молчания, причем успела Джоли сделать памятные фото с фанатами и с радостью делала селфи.

Напомним, Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши.

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