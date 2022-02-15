52-річна Лопес не любить приховувати засмаглу фігуру, так як заради неї працює в залі по кілька годин на день.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес після презентації та виходу в світ на великі екрани романтичного фільму стала більше говорити про свої плани. Так, після ролі навіженої нареченої артистка вирішила згадати про свої концерти.

А після того, як Лопес дала кілька виступів, вона отримала масу компліментів і питань. 52-річна виконавиця не приховує своїх форм, тому і не ховається від камер.

У прозорій сукні з камінням і вишивкою вона відкрила декольте і без зайвої скромності показала, що їй ще є чим здивувати аудиторію.

"Я дуже люблю вас усіх, хлопці, і я люблю вас, см Дженніфер ❤; Шикарно 🔥; бажаю всім любові Бенніфера 😍; мені подобається; люблячий погляд; з днем святого валентина тебе; чудово ❤️; Моя улюблена картинка-ні. 6😍; міцнішає з роками; Дженніфер Лопес❤️; у Аффлека хороший смак; хочеться бути на її місці " - обговорюють в мережі.

Раньше Лопес вирішила підвести підсумки свого недавнього виступу і опублікувала невеликий ролик з кадрами в Instagram. На відео артистка виклалася на повну, станцювала зі своєю командою, виконала відому композицію і заодно блиснула фігурою.

"Сюрприз! Першими і раніше за всіх» - пише Лопес під невеликим роликом зі своїм виступом.

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