52-летняя Лопес не любит скрывать загорелую фигуру, так как ради нее трудится в зале по несколько часов в день.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес после презентации и выхода в свет на большие экраны романтичного фильма стала больше говорить о своих планах. Так, после роли взбалмошной невесты артистка решила вспомнить о своих концертах.

А после того, как Лопес дала несколько выступлений, она получила массу комплиментов и вопросов. 52-летняя исполнительница не скрывает своих форм, поэтому и не прячется от камер.

В прозрачном платье с камнями и вышивкой она приоткрыла декольте и без лишней скромности показала, что ей еще есть чем удивить аудиторию.

«Я очень люблю вас всех, ребята, и я люблю вас, см Дженнифер ❤; Шикарно 🔥; Желаю всем любви Беннифера 😍; Мне нравится; Любящий взгляд; С днем ​​святого валентина тебя; Превосходно ❤️; Моя любимая картинка - нет. 6😍; крепчает с годами; Дженнифер Лопес❤️; У Аффлека хороший вкус; хочется быть на ее месте» - обсуждают в сети.

Ранее Лопес решила подвести итоги своего недавнего выступления и опубликовала небольшой ролик с кадрами в Инстаграм. На видео артистка выложилась на полную, станцевала со своей командой, исполнила известную композицию и заодно блеснула фигурой.

«Сюрприз! Первыми и раньше всех» - пишет Лопес под небольшим роликом со своим выступлением.

Ранее сообщалось, 52-летняя Лопес в блестках и сеточке показала, на что способна на сцене: "Никогда не стареешь"

Также, 52-летняя Лопес втиснулась в черное платье с вырезом, доказав свою привлекательность: "Видели этот живот?"

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