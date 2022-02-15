Як передає Politeka.net, 34-річна артистка Настя Приходько прославилася завдяки своїй участі на" Євробаченні", де представляла Росію і різних телепроектах. Нещодавно співачка була суддею нового для України шоу"Співають всі". Нерідко артистка ділиться подробицями свого життя і творчості на своїй сторінці в Instagram.

У нових сторіс Настя Приходько розповіла, чим зараз займається, торкнувшись актуальної теми.

"Я не знаю, як ви, А я працюю над новою піснею... музика і на війні потрібна... я вже точно знаю", - написала співачка, продемонструвавши ефектний образ.

Також Настя Приходько з гумором відреагувала на повідомлення фоловерів про те, що вона останнім часом публікує мало сторіс.

"Всі запитують, чому мало сторіз? А я стою і думаю, що надіти... мені є чим займатися дорогі друзі", - зазначила співачка, показавши знімок, на якому відображена в топі і трусах.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько з чоловіком вразила нестандартним весільним фото: "10 років у шлюбі..."

Як повідомляла Politeka, Приходько на емоціях зізналася в тому, про що багато хто навіть не здогадується: "Ура!"

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