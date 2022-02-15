Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - популярная украинская певица, которая была судьей шоу "Співають всі", а также участвовала в шоу "Маска", где скрылась за образом Стрекозы. Звезда недавно выпустила песню "Подруга", а также не забывает об Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых кадрах Приходько позировала в спортивных штанах с лампасами. Рядом стоял ее муж, лицо которого было закрыто, так как он нагнулся. Видно, что пара была у трибуны ЗАГСа, скорее всего, расписываясь.

"Своего «Валентина» я люблю пол жизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков….

С праздником дорогие друзья", - написала Анастасия.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Восхищаюсь вами", "Какой знаменательный день Поздравляю. Счастья и причин для счастья", "Спасибо, и вас с праздником влюбленных желаю оставаться любить и быть любимой".

Напомним, Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются

Также Politeka сообщала, что Приходько показала 12-летнюю дочь-красотку, рассекретив на кого она похожа

А еще Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем



