Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - популярная украинская певица, которая была судьей шоу "Співають всі", а также участвовала в шоу "Маска", где скрылась за образом Стрекозы. Звезда недавно выпустила песню "Подруга", а также не забывает об Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых кадрах Приходько позировала в спортивных штанах с лампасами. Рядом стоял ее муж, лицо которого было закрыто, так как он нагнулся. Видно, что пара была у трибуны ЗАГСа, скорее всего, расписываясь.
"Своего «Валентина» я люблю пол жизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков….
С праздником дорогие друзья", - написала Анастасия.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Восхищаюсь вами", "Какой знаменательный день Поздравляю. Счастья и причин для счастья", "Спасибо, и вас с праздником влюбленных желаю оставаться любить и быть любимой".
Напомним, Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются
Также Politeka сообщала, что Приходько показала 12-летнюю дочь-красотку, рассекретив на кого она похожа
А еще Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем