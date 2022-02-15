Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у юної зірки Маші Полякової з'явилися фото, зроблені на екзотичному курорті. Як відомо, зіркова сім'я насолоджувалася відпочинком на Шрі-Ланці, але вже 16 лютого повертається в Україну.
На фото 16-річна Марія позувала поруч з місцевим "аборигеном", який був забруднений чорною фарбою. Як стало відомо зі сторіс Ольги Полякової, так в останній день виглядав їх кухар, який готував для них прощальну вечерю. Барбекю їм смажили за всіма місцевими звичаями.
Додамо, що Полякова разом з донькою записала відеозвернення до шанувальників, зазначивши, що не боїться повертатися в Україну 16 лютого, щоб бути разом з усією країною. Також Полякова показала, як вони веселилися в останній вечір на курорті, влаштовуючи танці.
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Нагадаємо, що Маша Полякова розповіла про типову підліткову проблему: "коли перший раз в житті...".
Також Politeka повідомляла, що Маша Полякова показала, чим займається, поки мама не бачить:"Подаруйте снодійне".
А ще Politeka писала, що на Машу Полякову в купальнику обрушилася жорстка критика:"попрацюй над фігурою".