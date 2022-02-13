Як передає Politeka.net, у популярної артистки Ольги Полякової є дві дочки-16-річна Маша і 10-річна Аліса. Як відомо, у Маші Полякової є група, де вона є солісткою. Зараз Полякова з сім'єю відпочиває біля океану. На своїй сторінці в Instagram дочка Полякової похвалилася новими фото. На кадрах Маша Полякова поніжилася в басейні серед пальм під сонячними променями в червоному купальнику, який підкреслює вигини її тіла.
"Sun vibes", — підписала фото Маша Полякова.
Шанувальники співачки залишили безліч коментарів під фото: "Машуля ти крута, але над фігурою треба працювати ще багато", "Боже, ти красуня божевільна", "Красотулька", "Красуня", "Кішечка", "Красива дівчинка", "Вогонь", "Красива", "Попрацюй над фігурою", "Красуня", "Вітаю вас з Днем подруги".
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Нагадаємо, що нещодавно дочка Полякової влаштувала фотосесію в епатажному образі з яскравим макіяжем.
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