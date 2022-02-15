Відома українська співачка, екс-учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха засвітилася на зйомках популярного ранкового шоу, куди вона прийшла в ефектній сукні.

Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Вікторія Смеюха вибрала для зйомок вечірнє червоне плаття, яке підкреслило її струнку фігуру. Сукня чудово гармоніювала з довгим чорним волоссям зірки.

Судячи зі сторіс артистки, вона прийшла на шоу, щоб разом з ведучим приготувати сніданок. В руках співачка тримала сковорідку. Вікторія поділилася кумедним кадром, на якому вона з обуренням дивилася на ведучого.

"Тільки спробуй мене ще раз перебити!",- підписала фото артистка.

Варто відзначити, що на кадрах зі зйомок було видно, що телеведучий практично не давав співачці вставити слово, постійно розповідаючи про процес приготування страви.

Як відомо, після розпаду групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха впритул зайнялася сольною кар'єрою, як і її колега Слава Камінська. Дівчина вже встигла випустити пісню і бере активну участь в різних телевізійних шоу.

Нагадаємо, що Смеюха показала свої форми, розкривши халат: "Господи, яка...".

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