Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Вікторія Смеюха вибрала для зйомок вечірнє червоне плаття, яке підкреслило її струнку фігуру. Сукня чудово гармоніювала з довгим чорним волоссям зірки.
Судячи зі сторіс артистки, вона прийшла на шоу, щоб разом з ведучим приготувати сніданок. В руках співачка тримала сковорідку. Вікторія поділилася кумедним кадром, на якому вона з обуренням дивилася на ведучого.
"Тільки спробуй мене ще раз перебити!",- підписала фото артистка.
Варто відзначити, що на кадрах зі зйомок було видно, що телеведучий практично не давав співачці вставити слово, постійно розповідаючи про процес приготування страви.
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Як відомо, після розпаду групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха впритул зайнялася сольною кар'єрою, як і її колега Слава Камінська. Дівчина вже встигла випустити пісню і бере активну участь в різних телевізійних шоу.
Нагадаємо, що Смеюха показала свої форми, розкривши халат: "Господи, яка...".
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