Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха прославилася як талановита вокалістка в групі "НеАнгели". Після розпаду групи, Смеюха вирішила вести сольну кар'єру. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нове фото. На кадрі артистка постала в нижній білизні чорного кольору, показавши свою витончену фігуру.

"Щоб вас любили, потрібно володіти головним достоїнством - яке не замінять ні смачні десерти, ні вправні компліменти, ні постільні вміння, ні високий інтелект.



Таку жінку завжди будуть любити, вихваляти та цінувати. Від неї ніколи не піде чоловік, і вона ніколи не буде одна. Її поважають у суспільстві, а її обранець здатний стати навіть президентом країни. 🇺🇦

Так-так, це закономірно! (Але про це іншим разом)😉", - висловилася Вікторія Смеюха.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Ух, дівчина, ви прекрасні", "Як же це КРАСИВО! І, що важливо, дуже мудро!", "Шикарна", "Господи яка фігура", "Я не перестаю дивуватися Вікторія вашій красі 👌ви розумниця удачі вам і багато-багато крутих хітів!", "Міць і сила", "Кібержінка улюблена артистка Вікуся", "Ну ось як тебе не любити??? Ти ж ідеал", "Супер красоточка".

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