Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Сміюха, яка 15 років працювала в групі "НеАнгели" разом зі Славою Камінською, після скандального розвалу колективу почала сольну кар'єру. Так, нещодавно у своєму Instagram артистка представила чергову сольну роботу на пісню "Говори, що хочеш".

Співачка опублікувала невеликий відеоролик, в якому звучить ця пісня в той час як вона підспівує і танцює. Судячи з кадрів, відео Віка знімала десь на відпочинку за кордоном, її модно побачити в незвичайних локаціях. У ролику артистка з'явилася в стильній світлій сукні, яка красиво підкресли її фігуру і пластичність під час танців.

У підписі до публікації Сміюха написала: "Weekend в красивому місці напередодні свята Всіх Закоханих і насиченого подіями тижня – це прекрасна можливість придумати нестандартний сценарій, щоб зануритися в казку, де час завмирає і залишається тільки музика. А ви де проводите свої вихідні?". Користувачі тут же почали коментувати нове відео співачки: "Вікторія ви супер, як і пісня", "Боже, що за трек. З перших нот в саме серце", "Сама пластична артистка України", "Дуже круто", "Класна така. Приємних вихідних, Вікторія", "Дуже красиво".

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