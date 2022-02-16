Як повідомляє Politeka.net, 45-річна Олена Кравець поділилася кадрами зі свіжої фотосесії у себе в Instagram. На колажі красувалися шість портретів зірки, на яких вона позувала з різними емоціями. Завдяки акторській грі Олені вдавалося в секунди перевтілюватися з серйозної жінки в дуже романтичну красуню.

"Ті, що живуть в мені...", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Ось це я розумію сходила в салон! Клас))", "Боже, яка красива", "Дуже круто!", "Шикарна і багатогранна!", "Думаю, що це ще не все, як і у кожної з нас))) а ви просто неперевершені", "Той випадок, коли серце і душа у всіх образах будуть прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що особливого шарму образу додало чорне плаття з прозорими вставками, яке дуже красиво сиділо на актрисі.

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