Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 45-річної Олени Кравець з'явилися сторіс, записані в машині. Артистка вирішила розповісти підписникам, як йдуть її справи.

"Зараз отримала дуже цікаве смс. Знайома мені написала, здалеку зайшла: а що ти робиш? Доповідаю. Я приїхала до косметолога. Я в Києві, діти вдома, кашляють. Трохи захворіли, сьогодні в дитячий сад не пішли. Приїду додому, покажу вам все, як є. Погода, звичайно така, що хочеться і косметолога прогуляти. Але піду, тому що треба", - поділилася своїм настроєм Кравець.

Варто відзначити, що виглядала артистка чудово. Вона позувала без макіяжу, але її обличчя світилося свіжістю і красою. Як стало зрозуміло з розповіді Олени Кравець, тримати обличчя в тонусі їй допомагає косметолог.

Нагадаємо, що Олена Кравець в трендовому образі показала, за що її люблять: "від нашої чарівної...".

Також Politeka повідомляла, що Олена Кравець поїхала на відпочинок без чоловіка і дітей, подробиці: "вперше в житті...".

А ще Politeka писала, що Кравець вразила несподіваним зізнанням:"обожнюю грати...".