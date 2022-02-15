Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 45-річної Олени Кравець з'явилися сторіс, записані в машині. Артистка вирішила розповісти підписникам, як йдуть її справи.
"Зараз отримала дуже цікаве смс. Знайома мені написала, здалеку зайшла: а що ти робиш? Доповідаю. Я приїхала до косметолога. Я в Києві, діти вдома, кашляють. Трохи захворіли, сьогодні в дитячий сад не пішли. Приїду додому, покажу вам все, як є. Погода, звичайно така, що хочеться і косметолога прогуляти. Але піду, тому що треба", - поділилася своїм настроєм Кравець.
Варто відзначити, що виглядала артистка чудово. Вона позувала без макіяжу, але її обличчя світилося свіжістю і красою. Як стало зрозуміло з розповіді Олени Кравець, тримати обличчя в тонусі їй допомагає косметолог.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан поділилася радістю з українцями: "Який чоловік..."
У Києві "обстріляли" Офіс президента: що відомо про НП
Зупинилося серце великого режисера, на його фільмах виросли покоління: "Спасибі..."
Обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото
Нагадаємо, що Олена Кравець в трендовому образі показала, за що її люблять: "від нашої чарівної...".
Також Politeka повідомляла, що Олена Кравець поїхала на відпочинок без чоловіка і дітей, подробиці: "вперше в житті...".
А ще Politeka писала, що Кравець вразила несподіваним зізнанням:"обожнюю грати...".