Как сообщает Politeka.net, 45-летняя Елена Кравец поделилась кадрами со свежей фотосессии у себя в Инстаграм. На коллаже красовались шесть портретов звезды, на которых она позировала с разными эмоциями. Благодаря актерской игре Елене удавалось в секунды перевоплощаться из серьезной женщины в очень романтичную красотку.

«Те, что живут во мне…», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Вот это я понимаю сходила в салон! Класс))», «Боже, какая красивая», «Очень круто!», «Шикарная и многогранная!», «Думаю, что это еще не все, как и у каждой из нас))) А Вы просто непревзойденны», «Тот случай, когда сердце и душа во всех образах будут прекрасны», - пишут пользователи сети.

Добавим, что особого шарму образу придало черное платье с прозрачными вставками, которое очень красиво сидело на актрисе.

Напомним, что Елена Кравец дала наставление молодежи: "Скажу так...".

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