Як передає Politeka.net, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко зі своїм нареченим Денисом Жадановим живе в Нью-Йорку, де вчиться на дизайнера. Також дівчина пробує себе в якості співачки і будує кар'єру моделі. Зараз Соня Євдокименко бере участь у показах тижня моди. Новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
Соня Євдокименко продемонструвала досить оригінальне вбрання.
Схоже, кадри припали до смаку фоловерам дівчини.
"Яка 😍 😍 😍", "подобається твій лук", "красива", "Сонечко, ти найкраща! Удачі тобі! Будь щаслива!", - пишуть в коментарях.
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"Lovely❤", - прокоментував пост батько дівчини, єдиний син Софії Ротару Русла Євдокименко.
На пост також відреагував наречений Соні Євдокименко Денис Жданов - підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes.
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