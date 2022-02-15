Як передає Politeka.net, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко зі своїм нареченим Денисом Жадановим живе в Нью-Йорку, де вчиться на дизайнера. Також дівчина пробує себе в якості співачки і будує кар'єру моделі. Зараз Соня Євдокименко бере участь у показах тижня моди. Новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Соня Євдокименко продемонструвала досить оригінальне вбрання.

Схоже, кадри припали до смаку фоловерам дівчини.

"Яка 😍 😍 😍", "подобається твій лук", "красива", "Сонечко, ти найкраща! Удачі тобі! Будь щаслива!", - пишуть в коментарях.

"Lovely❤", - прокоментував пост батько дівчини, єдиний син Софії Ротару Русла Євдокименко.

На пост також відреагував наречений Соні Євдокименко Денис Жданов - підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes.

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