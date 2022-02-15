Как передает Politeka.net, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко со своим женихом Денисом Жадановым живет в Нью-Йорке, где учится на дизайнера. Также девушка пробует себя в качестве певицы и строит карьеру модели. Сейчас Соня Евдокименко участвует в показах недели моды. Новыми кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Соня Евдокименко продемонстрировала довольно оригинальный наряд.

Похоже, кадры пришлись по вкусу фолловерам девушки.

«Какая 😍😍😍», «Нравится твой лук», «Красивая», «Сонечка, ты лучшая! Удачи тебе! Будь счастлива!», - пишут в комментариях.

«Lovely❤», - прокомментировал пост отец девушки, единственный сын Софии Ротару Русла Евдокименко.

На пост также отреагировал жених Сони Евдокименко Денис Жданов - предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes.

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