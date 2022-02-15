Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка, співачка і танцівниця Наталія Могилевська поділилася в своєму Instagram кумедним відео, на якому видала несподіваний секрет. Виявилося, артистка перед виступами перевіряє себе і свій голос на чистоту звучання, наспівуючи пісню Селін Діон My heart will go on, яка є саундтреком з легендарного фільму "Титанік".
У ролику Наташа крокує по коридору з телефоном в руках, розповідаючи про свій лайфхак для вокалістів. А потім починає співати згадану пісню.
"Я перевіряю форму. Чи хороша форма Мого голосу, чи не сипить, не хрипить по пісні Селін Діон з фільму "Титанік". Вона дуже прозора, дуже класична, дуже чиста. Якщо я добре її співаю - значить у мене голос у формі. Якщо ні - треба ще раз розспівуватися", - розповіла Могильовський у ролику, а потім, власне, почала співати, демонструючи свій голос.
"Лайфхак для вокалістів", - підписала публікацію артистка.
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