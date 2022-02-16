Відомий український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, зірка шоу "Маска" і "Співають всі", полетів слідом за своєю красунею-дружиною на Мальдіви.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Володимир Остапчук провів рум-тур по розкішній віллі, яку вони з дружиною зняли для відпочинку на райському острові. Парочка вибрала двоповерховий будинок на воді з видом на океан з роздільними санвузлами і величезною просторою спальнею. Родзинкою будинку стала ванна кімната з видом на океан.

Також Остапчук показав велосипеди, на яких вони з дружиною будуть пересуватися по острову. Телеведучий не втримався і "передав привіт" своєму колезі по шоу "Співають всі", виконавцю Олегу Виннику.

"Наш місцевий острівний транспорт. Велосипеди з ножним гальмом, як у мене в дитинстві. І самий прикол, у них номери - це номер твоєї вілли і окремо вони викладають твої ініціали. Тому, десь на острові катається Олег Винник", - пожартував телеведучий.

Відзначимо, що дружина Остапчука Христина вилетіла на Мальдіви раніше чоловіка через його зайнятість і вже встигла згоріти на сонці.

Нагадаємо, що Христина Горняк в мініатюрному купальнику показала, як їй відпочивається на Мальдівах без Остапчука: "все буває...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук поїхав слідом за дружиною, яка полетіла з України: "нарешті...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука засвітилася в одному рушнику:"Пора збиратися".