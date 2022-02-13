Відома блогерка і дружина телеведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука - Христина Гірняк в одному рушнику показала, як збирається на вечерю на Мальдівах.

Як передає Politeka.net, Христина Гірняк прославилася як дружина популярного телеведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука. Також, вона відома блогерка і навіть встигла проявити себе як актриса. Як відомо, Гірняк вирушила відпочивати на Мальдіви без свого чоловіка Остапчука. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала нові сторіз, де показала, як збирається на вечерю.

"Вечоріє. Пора збиратися на вечерю", - підписала сторіз Христина Гірняк і показала себе в одному рушнику.

"Вечірньої рутин дуже простий, але є важливе! Красива і зволожена шкіра після сонця", - заявила Христина Гірняк.

Також, вона засвітила легкий макіяж, який зробила всього за пару хвилин і попрямувала на вечерю. Варто відзначити, що вона вбралася в легку білу сорочку з червоним малюнком.

Нагадаємо, що нещодавно Христина Гірняк показала свій знімок, де постала перед камерою в одному рушнику, тримаючи в руках журнал "Forbes".

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