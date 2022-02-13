Як передає Politeka.net, Христина Гірняк прославилася як дружина популярного телеведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука. Також, вона відома блогерка і навіть встигла проявити себе як актриса. Як відомо, Гірняк вирушила відпочивати на Мальдіви без свого чоловіка Остапчука. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала нові сторіз, де показала, як збирається на вечерю.
"Вечоріє. Пора збиратися на вечерю", - підписала сторіз Христина Гірняк і показала себе в одному рушнику.
"Вечірньої рутин дуже простий, але є важливе! Красива і зволожена шкіра після сонця", - заявила Христина Гірняк.
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Також, вона засвітила легкий макіяж, який зробила всього за пару хвилин і попрямувала на вечерю. Варто відзначити, що вона вбралася в легку білу сорочку з червоним малюнком.
Нагадаємо, що нещодавно Христина Гірняк показала свій знімок, де постала перед камерою в одному рушнику, тримаючи в руках журнал "Forbes".
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