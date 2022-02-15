Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим шоу "Маска" та "Співають всі", полетів на Мальдівські острови, де відпочиває його дружина.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 37-річний український телеведучий та актор Володимир Остапчук розповів шанувальникам, що йому нарешті вдалося воз'єднатися зі своєю другою дружиною Христиною Горняк, яка декілька днів тому полетіла на Мальдіви без нього.

"Зайчик! Боже, який я радий тебе бачити, я так сумував", - сказав Володимир та поцілував дружину.

У своєму Instagram Остапчук також опублікував пост та показав їхній вже спільний відпочинок на Мальдівських островах.

"Я в раю ❤️

Ми нарешті з Христиною разом проводимо відпустку🙌", - написав Остапчук.

Як бачимо, вони їздили на велосипедах, насолоджуючись красою острова.

Раніше Politeka повідомляла, що "Ідіотка": дружина Остапчука показала, чим обернувся її відпочинок на Мальдівах без чоловіка.

Нагадаємо, що "Іспанський сором":Остапчук жорстко потролив ведучого Нацвідбору на Євробачення Мірошниченка, Полякова втрутилася.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука без сорому похвалилася виглядом в одному рушнику: "Пора збиратися".